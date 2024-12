Intreccio sulla strada Lecce-Napoli-Torino: l'interesse degli azzurri per Dorgu, valutato 25 milioni dai salentini, potrebbe favorire la cessione di Simeone dalla squadra di Conte ai granata, perché De Laurentiis, coi soldi dell'argentino, avrebbe più facilità a trattare l'esterno danese. Lo scrive Tuttosport che aggiunge come il Toro, però, vorrebbe Simeone in prestito con diritto di riscatto: a queste condizioni il Napoli non lo lascerebbe partire.