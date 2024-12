Napoli, Conte: "Mercato di gennaio? Da abolire"

Antonio Conte ha detto di non amare il mercato di gennaio, anche se spera di avere qualche rinforzo per il suo Napoli. "A gennaio dovremmo abolire il mercato, per noi allenatori è un mese difficile. Però quello che dico sempre è che 41 punti ce li hanno portati questi giocatori, quindi dobbiamo farli sentire tutti partecipi. L'obiettivo mio e del club è di non indebolirci e non fare danni. Qui deve intervenire il club, se dobbiamo fare qualcosa deve essere migliorativo a livello qualitativo e quantitativo", le parole del tecnico azzurro.