Napoli, Conte: "Kvara ha chiesto la cessione, provo grande delusione"

Kvara "ha chiesto al club di essere ceduto, senza giri di parole questo mi è stato riferito. Ho parlato con il calciatore che mi ha confermato questa decisione". Lo ha detto il tecnico del Napoli Antonio Conte in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro l'Hellas Verona. "Personalmente provo una grande delusione, perché sono stato sei mesi a cercare di far sentire Kvara al centro del progetto e anche lavorando con il club, perché c'era un contratto in essere che doveva essere rinnovato. Dopo sei mesi siamo tornati all'inizio, da parte mia c'è grande delusione - ha ribadito l'allenatore dei campani - Io le cose le prendo di petto, significa che anche io non sono stato così incisivo a convincere le due parti ad andare avanti insieme".