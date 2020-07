Napoli attento, per Osimhen irrompe il Liverpool con un'offerta da 7 mln

LA TRATTATIVA

Il pericolo arriva dall'Inghilterra. La Premier League chiama Victor Osimhen. E a chiamare il talento del Lille c'è niente di meno che il Liverpool che dopo il Manchester United tenta la rimonta di mercato cercando di beffare il Napoli. Secondo Il Mattino, ieri la squadra di Klopp si è mossa con il nuovo agente del giocatore, D'Avila, con un'offerta 7 milioni di euro a stagione.

I partenopei si erano mossi, e bene, da tempo per un accordo da 60 milioni con il club francese e strappando anche un gradimento da parte dell'attaccante nigeriano. Ma l'arrivo dei Reds mette a serio rischio la trattativa che, a questo punto, potrebbe anche saltare in modo definitivo.

Per questo in casa Napoli, Aurelio De Laurentiis pensa alle contromosse da metter ein campo. Nella lista dei desiderata ci sono: Azmoun dello Zenit San Pietroburgo, Jovic del Real Madrid (in attesa di una chiamata dal Milan), Morelos dei Glasgow Rangers e Sorloth ora al Crystal Palace.