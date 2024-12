Anche il Napoli si muove sul mercato degli attaccanti in vista di gennaio. Stando a quanto riferito da Il Mattino, il club azzurro vuole provare a giocare d'anticipo per Jhon Duran dell'Aston Villa: gli azzurri ci provano grazie a una serie di intermediari che sembrano aver offerto una corsia preferenziale ma 40 milioni di euro non bastano e in più i Villains non vorrebbero cedere il colombiano a gennaio