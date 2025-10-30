Logo SportMediaset

Mercato

Napoli, a gennaio tentativo per Mainoo in prestito

30 Ott 2025 - 23:16
© Getty Images

© Getty Images

Il Napoli sta iniziando a pianificare le mosse in vista della sessione invernale di mercato. Senza Zambo Anguissa impegnato in Coppa d'Africa e con l'infortunio di De Bruyne, Conte ha bisogno di rinforzi in mezzo al campo. Ormai da tempo, il primo nome sulla lista di Manna è Kobbie Mainoo: secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i partenopei vorrebbero provare a trattare un prestito secco con il Manchester United. Il Napoli aveva già tentato di ingaggiarlo la scorsa estate, senza però riuscire a strapparlo ai Red Devils. 

