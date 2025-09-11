Napoli, a gennaio nuovo assalto a Juanlu Sanchez

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Napoli a gennaio dovrebbe provare nuovamente l'assalto a Juanlu Sanchez del Siviglia. Il terzino era stato a lungo inseguito durante la sessione estiva di trattative ma l'affare non andò mai in porto. Il ds Manna è ancora in contatto con l'entourage del calciatore e questo inverno potrebbe esserci un nuovo tentativo. Come alternativa resta viva l'ipotesi Arnau Martinez: il terzino del Girona può essere utilizzato anche a centrocampo come sostituto di Anguissa.