Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Thiago Alcantara torna al Barça: sarà nello staff di Flick

11 Set 2025 - 21:34

Thiago Alcantara torna ufficialmente al Barcellona. L'ex centrocampista spagnolo questa volta però non lo farà nelle vesti di calciatore: Thigo sarà tra gli assistenti di Hansi Flick. Di seguito il comunicato del club: "Primo giorno ufficiale di lavoro per Thiago Alcántara come membro dello staff tecnico. L'ex giocatore blaugrana ha iniziato oggi a lavorare sul campo come membro dello staff tecnico della prima squadra, in qualità di assistente allenatore di Hansi Flick. Il suo ruolo comprenderà, tra le altre cose, il supporto agli aspetti tattici e la preparazione degli allenamenti, apportando la sua esperienza e la sua visione di gioco per arricchire il lavoro quotidiano della squadra".

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

01:22
I nuovi dell'Inter

I nuovi dell'Inter

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

I più visti di Mercato

Cristiano Ronaldo, Al-Nassr

CR7 e gli altri: ecco le star convinte dall'Arabia Saudita

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

Alexander Isak - Premier League – 150 milioni

Neymar, CR7 e la new entry Isak: gli acquisti più costosi di ogni campionato

I nuovi dell'Inter

I nuovi dell'Inter

DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

L'agente di Thiago Motta: "Ha ricevuto molte offerte". Spunta la suggestione Bayer

Mercato ora per ora
Vedi tutti
23:47
Young Boys, il ds: "Avremmo voluto trattenere Athekame"
22:44
Verona, è fatta per Gagliardini: l'ex Inter arriva da svincolato
22:34
Lecce, Corvino: "Dorgu è stato a un passo dal Napoli"
22:20
Manchester United, ufficiale l'addio di Onana: l'ex Inter va al Trabzonspor
22:05
Steve Mandanda dice addio al mondo del calcio