Thiago Alcantara torna al Barça: sarà nello staff di Flick

Thiago Alcantara torna ufficialmente al Barcellona. L'ex centrocampista spagnolo questa volta però non lo farà nelle vesti di calciatore: Thigo sarà tra gli assistenti di Hansi Flick. Di seguito il comunicato del club: "Primo giorno ufficiale di lavoro per Thiago Alcántara come membro dello staff tecnico. L'ex giocatore blaugrana ha iniziato oggi a lavorare sul campo come membro dello staff tecnico della prima squadra, in qualità di assistente allenatore di Hansi Flick. Il suo ruolo comprenderà, tra le altre cose, il supporto agli aspetti tattici e la preparazione degli allenamenti, apportando la sua esperienza e la sua visione di gioco per arricchire il lavoro quotidiano della squadra".