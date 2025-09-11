Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Athletic Club, ufficiale il ritorno di Aymeric Laporte

11 Set 2025 - 20:57

Dopo tante voci ora è arrivata finalmente anche l'ufficialità: Aymeric Laporte torna all'Athletic Bilbao, club dove ha iniziato la sua carriera. Il difensore spagnolo dopo soltanto due stagioni in Arabia Saudita con la maglia dell'Al Nassr farà ritorno in Europa. Di seguito il comunicato del club basco:

"Aymeric Laporte torna a casa. Il difensore centrale internazionale ha firmato un contratto triennale, fino al 30 giugno 2028, dall'Al-Nassr. Il 31enne torna a Lezama, dove si è formato come giocatore dall'età di 15 anni. Ritorna alla guida di Ernesto Valverde, che in precedenza lo aveva allenato per quattro delle sue sei stagioni con la prima squadra. Da prodotto del vivaio, Aymeric Laporte ha ottenuto brillanti successi, dal settore giovanile al suo debutto come Lion sotto la guida di Marcelo Bielsa, in una partita in trasferta della fase a gironi di UEFA Europa League contro l'Hapoel Kiryat Shmona il 28 novembre 2012. Aveva solo 18 anni" 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

01:22
I nuovi dell'Inter

I nuovi dell'Inter

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

I più visti di Mercato

Cristiano Ronaldo, Al-Nassr

CR7 e gli altri: ecco le star convinte dall'Arabia Saudita

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

Alexander Isak - Premier League – 150 milioni

Neymar, CR7 e la new entry Isak: gli acquisti più costosi di ogni campionato

I nuovi dell'Inter

I nuovi dell'Inter

DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

L'agente di Thiago Motta: "Ha ricevuto molte offerte". Spunta la suggestione Bayer

Mercato ora per ora
Vedi tutti
23:47
Young Boys, il ds: "Avremmo voluto trattenere Athekame"
22:44
Verona, è fatta per Gagliardini: l'ex Inter arriva da svincolato
22:34
Lecce, Corvino: "Dorgu è stato a un passo dal Napoli"
22:20
Manchester United, ufficiale l'addio di Onana: l'ex Inter va al Trabzonspor
22:05
Steve Mandanda dice addio al mondo del calcio