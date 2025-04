Musso all’Atletico non convince: probabile il ritorno all'Atalanta

Potrebbe terminare dopo un solo anno l'avventura dei Juan Musso all'Atletico Madrid. L'estremo difensore argentino si è trasferito in Spagna negli ultimi giorni del mercato estivo, una volta capito che il portiere titolare dell'Atalanta sarebbe stato Carnesecchi. L'ex Udinese però non ha convinto Simeone e, secondo quanto riportato da Matteo Moretto, a fine stagione, a meno di sorprese particolari, non verrà riscattato. Musso tornerà dunque a Bergamo, probabilmente solo temporaneamente.