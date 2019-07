MURILLO:"LA SAMP SQUADRA IMPORTANTE, SONO CONTENTO"

12/07/2019

Jeison Murillo si prepara a diventare ufficialmente un giocatore della Sampdoria. Il difensore colombiano è sbarcato questa sera in Italia. ex Inter, Valencia e Barcellona, da stasera è di nuovo in Italia: "Sono felice di tornare in Italia - le sue parole rilasciate a Sky - vediamo come va. La Sampdoria è squadra importante. Cosa mi aspetto? Di fare tutto al meglio. Un saluto e forza Sampdoria”.