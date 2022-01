Mourinho, tre volte no all'Everton per il dopo Benitez. Anche Gattuso in corsa

In Inghilterra già un mese fa davano José Mourinho come prima scelta dell'Everton in caso di esonero di Rafa Benitez. Ora che l'allenatore spagnolo è stato sollevato ufficialmente dall'incarico - fatale la sconfitta di sabato sul campo del Norwich - il nome del tecnico portoghese è tornato prepotentemente in auge per la panchina dei Toffees. Dal canto suo il tecnico della Roma avrebbe già rispedito al mittente ben tre offerte. Lo Special One ha firmato un contratto fino al 2024 con la Roma.