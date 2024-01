Mourinho, quale futuro? Poche le strade percorribili, resta l'Arabia

PANCHINA CERCASI

I top club d'Europa sono lontani dal portoghese e il Brasile ha trovato il nuovo ct. Salvo clamorose sorprese, il suo destino sembra deciso

La Premier League, l'Arabia Saudita, il Brasile o forse qualche clamorosa sorpresa. Il futuro di José Mourinho è tutto da scrivere, ma a poche ore dall'esonero da parte della Roma, lo Special One si sta già guardando in giro. Magari per ripartire subito, magari per farlo a giugno. I Friedkin sarebbero bene felici di liberarlo in anticipo sulla scadenza ufficiale del contratto, evitando così di pagargli lo stipendio per altri cinque mesi.

Vedi anche roma Mourinho saluta Roma sulle note di Bocelli: "Sudore, cuore e sangue" Bisogna, però, trovare una destinazione all'altezza del curriculum del 61enne tecnico portoghese. In Inghilterra è già passato su tante panchine top e un ritorno al Chelsea o al Manchester United sembra improbabile, come pure che possa accasarsi a City, Liverpool o Arsenal. Resterebbe il Newcastle al posto di Howe, ma con quali ambizioni? Il rinnovo di Ancelotti ha chiuso la porta del Real Madrid, mentre le voci sul Psg non hanno mai trovato conferme o reali intenzioni della società di affidare a lui la squadra. Accontentarsi di seconde scelte in Europa, poi, non sembra fare al caso suo.

Ecco dunque le opzioni fuori dal Vecchio Continente. Innanzitutto l'Arabia Saudita. Lui stesso in un recente passato ha detto che un giorno avrebbe allenato lì e potrebbe essere davvero arrivato il momento giusto. L'Al Hilal si era già fatto avanti in estate e in vista della prossima stagione Mou potrebbe diventare uno dei pezzi pregiato del mercato della Saudi Pro League. E poi la Mls, altra destinazione gradita e in grado di attirare anche uno esigente come lui.

E poi c'è quella carica di ct del Brasile a cui era stato accostato con forza, anche se adesso la Seleçao è stata affidata a Dorival Junior. E allora ecco un'altra nazionale, la sua, quella portoghese, che lo ha spesso corteggiato, ma non sono da escludere clamorose sorprese. Soprattutto quando c'è di mezzo uno come Mourinho.