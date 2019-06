Mourinho, no al Newcastle: "Non è nella mia natura lottare per l'ottavo posto"

26/06/2019

José Mourinho non allenerà il Newcastle. Lo Special One allontana le indiscrezioni su un suo possibile ingaggio da parte dei Magpies come successore di Rafa Bentez. Nel corso di un'intervista a The Coaches' Voice l'ex tecnico del Manchester United, attualmente senza panchina, spiega bene perché sarebbe impossibile un matrimonio con i bianconeri: "Lottare per finire nella prima metà di classifica non è nella mia natura. Ho un bisogno patologico di giocare per vincere: se una società ha l'obiettivo di raggiungere l'ottavo o il nono posto, non fa per me".