Mou tra Napoli e Al-Shabab: "Ama la Roma, voleva continuare lì" 

"Mou ha la coscienza tranquilla. Sa di aver lavorato tanto e bene nonostante la Roma avesse una rosa più limitata rispetto alle altre big". È intervenuto Jorge Mendes, potente procuratore, a 'difendere' lo Special One, esonerato martedì mattina dai giallorossi per far spazio a Daniele De Rossi. In una lunga intervista concessa alla Gazzetta, l'agente portoghese ha ammesso: "Sono sorpreso, non me lo aspettavo. Lui voleva continuare ed era convinto che avrebbe fatto bene anche se la situazione non era facile. I Friedkin non mi hanno mai telefonato per il rinnovo".