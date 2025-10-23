Real Madrid, Alaba via a zero a giugno

David Alaba e il Real Madrid si separeranno a fine stagione. Come riportato da Fabrizio Romano, i Blancos non rinnoveranno il contratto dell'austriaco in scadenza a giugno 2026. Arrivato in Spagna nel 2021, negli ultimi anni il difensore ha dovuto fare i conti con parecchi guai fisici: nel 2023 la rottura del legamento crociato e la scorsa stagione la lesione al menisco che l'ha tenuto ai box tre mesi. Solo pochi giorni fa, infine, un problema al polpaccio. Sono proprio i tanti infortuni e lo stipendio elevato (22,5 milioni di euro) a portare il Real verso la decisione di non prolungare con Alaba.