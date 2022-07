Scorpacciata Monza: domani visite per Caprari, arrivano anche Ranocchia e Bondo

MANOVRE BIANCOROSSE

La squadra di Berlusconi e Galliani rincara la dose: altri tre nomi di assoluto spessore pronti a sbarcare in Brianza

Dopo gli acquisti di Andrea Ranocchia, Sensi, Cragno, Pessina, Carboni e Birindelli, continua lo spumeggiante mercato di Adriano Galliani. Il dirigente biancorosso vuole plasmare una rosa degna del 10° posto in Serie A, ed ecco che la seconda ondata d'innesti si affaccia ai cancelli del centro sportivo Monzello. La firma più vicina è quella di Gianluca Caprari, che domani sosterrà le visite mediche. E' fatta anche per Filippo Ranocchia della Juventus, mentre l'accordo più recente riguarda lo svincolato Warren Bondo.

Vedi anche monza Monza, spunta un altro nome di lusso: Marcelo si propone Caprari si trasferirà al Monza tramite formula del prestito con obbligo di riscatto, per un affare da circa 10 milioni complessivi, andando a rimpolpare il reparto offensivo che ancora attende una vera e propria punta di peso - il principale indiziato, per questo ruolo, è sempre Petagna del Napoli, mentre la strada per Pinamonti risulta più complicata.

Per quanto riguarda il centrocampo invece, Stroppa ha ottenuto i due rinforzi che voleva: da una parte la duttilità di Filippo Ranocchia - la mezzala classe 2001 ha appena rinnovato fino al 2026 e passerà ai biancorossi in prestito dalla Juve con diritto di riscatto e controriscatto. Dall'altra parte l'estro di Warren Bondo, 18enne svincolato dal Nancy che conta 14 presenze nella nazionale francese under 19, con cui il club brianzolo ha trovato l'accordo economico nelle ultime ore.

Blindati questi ultimi affari, a Galliani non resta che mettersi comodo e lasciare che il mercato venga a trattare direttamente al suo tavolo. La rosa di Stroppa è satura di talento ma avrà bisogno del giusto periodo di rodaggio, ed è la candidata numero uno al ruolo di mina vagante del campionato.