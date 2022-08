Monza, ufficiale Petagna in prestito con obbligo. Ma il sogno Icardi non è sfumato

rinforzi in attacco

© Getty Images Via dal Napoli, per Andrea Petagna è il primo giorno al Monza, dove è arrivato con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza (operazione intorno ai 14 milioni di euro). Mattinata di visite mediche a Milano poi è arrivata l'ufficialità. L'attaccante potrebbe già essere a disposizione di mister Stroppa per la gara di esordio in campionato contro il Torino, in programma sabato alle 20.45 all'U-Power Stadium. Petagna potrebbe non essere l'ultimo rinforzo in attacco. Galliani infatti non ha perso le speranze di portare in biancorosso Mauro Icardi, messo fuori rosa al Psg.

"Se prendo Icardi? Non lo so, vediamo cosa succede...", ha detto l'ad del Monza Galliani prima della gara di Coppa Italia contro il Frosinone proprio commentando le voci di un interessamento per l'argentino ex Inter. Se a fine mercato - scrive Tuttosport - l'attaccante del Psg non avesse ancora trovato una sistemazione, lo stesso club parigino - con cui Icardi ha un contratto fino a giugno 2024 - arriverebbe a pagare parte dell'ingaggio per lasciarlo partire. E a quel punto la società brianzola proverebbe l'affondo.



Intanto contro il Torino ci sarà anche Pablo Marì, ufficializzato dal Monza come il "dodicesimo nuovo acquisto dell'estate". Il difensore spagnolo arriva dall'Arsenal in prestito annuale "con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni". A portarlo in Italia è stata l'Udinese, che lo ha acquistato a titolo temporaneo nel gennaio 2022. In Friuli gioca 15 partite, segnando due gol.