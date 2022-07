Monza scatenato: per l'attacco c'è anche l'ipotesi Cavani

LA SUGGESTIONE

Dopo il tentativo della Salernitana, anche il club brianzolo vorrebbe riportare l'attaccante uruguaiano in Italia

Il Monza non si ferma più. Dopo l'ingaggio di Matteo Pessina, Galliani prova un altro colpo: portare in Brianza Edinson Cavani. L'attaccante uruguaiano, che ha 35 anni, ha chiuso l'ultima stagione con il Manchester United e ora è svincolato. Nei giorni scorsi c'è stato un sondaggio da parte della Salernitana ma l'ex punta di Palermo e Napoli vuole riflettere con calma per decidere il suo futuro. Lo riporta Sky Sport.

Galliani ha incontrato nelle ultime ore gli intermediari del giocatore per valutare se ci siano effettivamente delle possibilità di portare Cavani al Monza. Le alternative in attacco, da parte dei biancorossi, sono Andrea Petagna del Napoli e a Andrea Pinamonti, due trattative già avviate ma che non hanno portato finora a nessuna svolta concreta.