Monza, il ko con la Juve costa l'esonero a Nesta. In arrivo Bocchetti

L'avventura di Alessandro Nesta al Monza è finita. Il ko con la Juventus, seppur arrivato dopo una prestazione di buon livello, ha portato il club brianzolo a decidere di cambiare: il tecnico ha già salutato la squadra al termine dell'allenamento. "AC Monza comunica di aver sollevato Alessandro Nesta dall’incarico di allenatore della Prima Squadra - si legge nel comunicato del club - Il Club ringrazia il tecnico per quanto fatto finora e gli augura il meglio per il futuro".



A pesare nella scelta, dolorosa per l'ad dei brianzoli Adriano Galliani, che ha sempre difeso il tecnico, è stato il ruolino in questo primo scorcio di stagione: appena 10 i punti conquistati in nelle 17 partite disputate fin qui e un solo successo. Troppo poco per un club che lo scorso anno ha chiuso il campionato al dodicesimo posto a quota 45.