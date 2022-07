Monza, Galliani: "Mai pensato a Belotti. Blitz per Icardi? Parigi più glamour di Sarajevo"

monza

L'ad dei biancorossi: "Petagna è un amico, da qui ad acquistarlo ne passa. Marlon ha caratteristiche che ci serono"

Adriano Galliani e il calciomercato del Monza: l'ad del club biancorosso ne ha parlato a margine delle presentazione nuove maglie della squadra. A partire dalla suggestione Belotti: "Non ci abbiamo pensato al momento, sappiamo che è libero. Ma cerchiamo una prima punta con caratteristiche tecniche diverse". Difficile Pinamonti ("Contatti con l'Inter ma costa troppo"), gran dribbling su Icardi: "Dopo il blitz per Dzeko (ai tempi del Milan, ndr), uno per Icardi? Parigi è più glamour di Sarajevo... Non ci sentiamo offesi quando accostano i nomi di Icardi, Barrow e Dzeko. Una volta Laporta, presidente del Barcellona, mi disse: non smentire le notizie di mercato, lasciale andare". © ipp

Galliani nega l'interesse per Petagna ("Ci sentiamo spesso, come accade con giocatori che avevo anni fa, sono tutti amici. Da qui a diventare giocatore del Monza ce ne passa") mentre si sbottona un po' di più su Marlon: "Ha caratteristiche tecniche che ci servono: non vuol dire che lo prendiamo. A domanda, rispondo".

Infine, ritorno sull'obiettivo decimo posto proclamato durante la presentazione di Pessina: "Non è obiettivo minimo né massimo, è un obiettivo che è giusto darsi. Poi non so se arriveremo più su o più giù. A me piace molto dare obiettivi anche se si dice che porta sfortuna. L'anno scorso avevo detto che avevamo l'obiettivo di andare in Serie A e ci siamo riusciti".