Monza, Galliani: "Colpani? Vediamo, ma non c'è niente di definito. Szczesny sa del nostro interessamento"

QUI MONZA

L'ad dei brianzoli non esclude la cessione del Flaco Colpani e spera nel sì del portiere polacco

Adriano Galliani vuole sognare in grande col Monza in vista della prossima stagione, la prima con Alessandro Nesta alla guida dei brianzoli. Mentre la preparazione dei biancorossi va avanti, con un passo falso a Temù contro il Palermo in amichevole, l'amministratore delegato lavora su più fronti, tra mercato in entrata e quello in uscita. E il Flaco Colpani potrebbe essere sul piede d'addio: "Chi lo sa, il mercato è mercato. Vediamo, c'è qualche discorso in atto, ma niente di concretizzato, promesso o definito".

E tra i possibili colpi in entrata i nomi caldi sono quelli di Szczesny e Sensi. Sul polacco ha ribadito: "Non ho parlato con lui, ma sa del nostro interessamento. Ho parlato con qualcuno, indovinate voi con chi". Vedi anche Mercato Juventus, tra i convocati di Thiago Motta per il ritiro in Germania esclusi eccellenti: tra permessi, infortuni e mercato

Parole, dette a margine dell'amichevole di Temù persa contro il Palermo di Dionisi per 1-0, con gol in apertura di Federico Di Francesco, che danno speranza ai tifosi brianzoli per un campionato ancora una volta a caccia della salvezza per poi, come successo nelle ultime stagioni, cercare di arrivare più in alto possibile. Sulla prossima stagione del Monza, infatti, Galliani ha sottolineato: "Firmerei immediatamente per ripetere il campionato dell'anno scorso. Più si alza l'asticella e meglio è, ma non voglio fare pronostici. Dionisi è stato nella lista dei papabili allenatori, alla fine però abbiamo scelto Nesta".