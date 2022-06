Mercato Monza: Gollini prescelto per la porta, idee Nandez e Joao Pedro

CASTING BIANCOROSSo

Adriano Galliani sta valutando diverse opzioni per costruire una squadra competitiva per Stroppa. Fatta per Andrea Ranocchia

La stagione da esordiente in Serie A non spaventa il Monza, anzi, stuzzica la fantasia di un dirigente navigato come Adriano Galliani che è già al lavoro per costruire una squadra competitiva. I messaggi sono stati chiari fin da subito e il budget, secondo le dichiarazioni, è importante specialmente per una neopromossa. Per consegnare a Stroppa le chiavi di una formazione importante, il primo tassello da cercare è quello del portiere. Il profilo individuato è quello di Pierluigi Gollini, di proprietà dell'Atalanta e reduce dalla stagione al Tottenham alle spalle di Lloris. Un'annata passata pressochè seduto in panchina che gli hanno fatto venire voglia di tornare in Italia.

Più Gollini di Cragno, che sta trattando con la Fiorentina ed è molto più costoso rispetto ai 10-15 milioni chiesti dall'Atalanta per il proprio portiere al rientro dal prestito agli Spurs. Restando in difesa, è fatta per l'arrivo di Andrea Ranocchia: per lui, svincolatosi dall'Inter, contratto di due anni.

I discorsi col Cagliari però il Monza li porterà avanti per altri tipi di giocatori, importanti e di esperienza. C'è l'interesse dei brianzoli per valutare la situazione di Joao Pedro e Nandez, che lasceranno i sardi e che stanno valutando diverse proposte. Poi Romagnoli per la difesa, svincolatosi dal Milan, e Pinamonti dell'Inter per l'attacco.

Un mix tra giovani di talento e giocatori esperti su cui la dirigenza sta costruendo il piano Serie A.