In casa Monza il futuro è ancora tutto da definire anche in chiave mercato. Tutto infatti è legato alla classifica e alla categoria del prossimo anno. Nomi alla mano, sono tanti i giocatori in scadenza a giugno il cui destino verrà definito da una possibile retrocessione in Serie B. Si va da da Danilo D'Ambrosio a Stefano Sensi passando per Luca Caldirola, Pedro Pereira, Roberto Gagliardini, Samuele Vignato e l'ultimo arrivato Keita Balde.