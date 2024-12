"Possiamo migliorare, dovremo far qualcosa. Ne stiamo parlando. Quando succedono infortuni gravi come quello capitato a Gagliardini dobbiamo fare dei ragionamenti. Il Monza ha delle lacune, ma come tutte le squadre". Così il tecnico del Monza, Alessandro Nesta, parlando del mercato di gennaio in conferenza alla vigilia della sfida con l'Udinese.