Monza-Icardi, Galliani al lavoro per coronare il sogno: già avviati i contatti con il Psg

IMPOSSIBILE MA...

Il club brianzolo vuole l'attaccante in prestito oneroso con ingaggio condiviso con i francesi

"Icardi al Monza? Non è impossibile, ma è fuori portata", ha detto qualche giorno fa Adriano Galliani. Non impossibile, appunto. L'impresa è tutta in salita ma l'ad dei brianzoli si è già messo al lavoro tanto che, come riferisce il Corriere della Sera, avrebbe già avviato i contatti con il ds del Psg Luis Campos per l'attaccante ex Inter, in uscita dal club francese. Il Monza punta a riportare in Italia l'argentino - in scadenza con il Psg nel giugno 2024 - con la formula del prestito oneroso e con ingaggio condiviso, visto che guadagna 10 milioni di euro. © Ipp

Il Monza non si sta risparmiando sul mercato per allestire una squadra all'altezza della Serie A. Dopo aver annunciato Ranocchia, Cragno e Carboni, e aver fatto fare le visite mediche a Sensi, che arriva in prestito secco dall'Inter, Galliani ora sta provando a portare in biancorosso Icardi e può contare sui buoni rapporti con la moglie agente dell'argentino, Wanda Nara. "Sarebbe una grande opportunità avere Icardi a Monza e vi immaginate che storia se segnasse proprio contro l’Inter. Magari… Ma non mi fate però andare oltre: ho fiducia in Galliani", ha detto Pier Silvio Berlusconi alla presentazione dei palinsesti di Mediaset.



Dal canto suo Icardi ha nostalgia dell'Italia e di Milano: "Quante emozioni vissute qui... Momenti indelebili della mia vita familiare e calcistica. Tanti bei ricordi che rimarranno sempre nel cuore", ha scritto l'attaccante in una storia su Instagram postando la foto di San Siro. E Monza non è lontana.