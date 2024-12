Con una breve nota il Monza ha ufficializzato il nuovo allenatore che sostituisce Alessandro Bocchetti. "AC Monza comunica che Salvatore Bocchetti è il nuovo allenatore della Prima Squadra biancorossa, con un contratto fino al 30 giugno 2027" si legge nel comunicato pubblicato dai brianzoli, alla ricerca della svolta. I biancorossi sono ultimi in classifica in Serie A con 10 punti e appena una vittoria in 17 partite.