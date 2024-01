Maldini firma con il Monza e pensa al Milan: "Voglio far bene per tornare"

IL NUOVO ACQUISTO

L'ex attaccante rossonero ha lasciato l'Empoli per provare il rilancio con i brianzoli e ritrovare così un posto nella squadra di Stefano Pioli

© Getty Images Vedere Maldini al fianco di Adriano Galliani è un'immagine che si è riproposta più volte nel corso degli ultimi quarant'anni. Non si tratta però di Paolo, ma di Daniel che ha lasciato l'Empoli per provare un rilancio al Monza. Il figlio d'arte ha raggiunto Milano per parlare con l'amministratore delegato del club e firmare così un contratto che lo legherà con i biancorossi fino a fine stagione attraverso la formula del prestito dal Milan. Il giovane attaccante è deciso a riprendersi il posto in rossonero, come confermato ai cronisti presenti fuori dalla casa di Galliani: "Già mi sento a casa. Voglio tornare al Milan, ma anche finire bene la stagione qui al Monza e aiutare la squadra il più possibile".

Maldini ha espresso tutta la propria gioia trovando l'appoggio del papà Paolo, ma soprattutto preparandosi ad affrontare l'il prossimo 13 gennaio alle 20.45: "E' stato un arrivo perfetto, sono felice di essere qui. Ho parlato ieri con mister Palladino, ma non abbiamo ancora parlato del mio posizionamento in squadra - ha dichiarato l'ex calciatore dell'Empoli -. Con papà abbiamo ritenuto che si trattasse della scelta giusta. Con l'Inter sarà una partita speciale per me visto che si tratterà di una sorta di derby".