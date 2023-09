Montella è il nuovo allenatore della Turchia: l'Aeroplanino firma un contratto fino al 2026

L' ANNUNCIO

L'ex allenatore dell'Adana Demirspor ha sottoscritto un triennale con l'obiettivo di centrare la qualificazione agli Europei

Decisiva è stata la sconfitta per 4-2 a favore del Giappone che ha spinto la Federcalcio Turca a puntare sul tecnico italiano, reduce dall'esperienza l'Adana con cui ha conquistato il quarto posto nella Süper Lig 2022-23.

Per l'Aeroplanino si tratta della prima esperienza sulla panchina della Nazionale con l'obiettivo di condurre la propria squadra al pass per gli Europei 2024 prima di puntare ai Mondiali che mancano dalla Penisola Anatolica dal 2002.

La presentazione ufficiale andrà in scena nella giornata di mercoledì 27 settembre, mentre il debutto in campo è fissato per il 12 ottobre prossimo quando sfiderà la Croazia per la vetta del girone D delle qualificazioni europee.