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Pogba, il Monaco lo scarica: "Il progetto non ha funzionato"

Futuro incerto per l'ex Juve dopo l'ennesima stagione condizionata dagli infortuni: Arabia o addio al calcio?

10 Lug 2026 - 14:36
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Doveva essere la stagione della grande riconquista, il riscatto perfetto dopo gli infortuni, le vicende extracalcistiche e la squalifica per doping ridotta a 18 mesi. Il sogno dichiarato di Paul Pogba era riprendersi la scena e, chissà, guadagnarsi un posto al Mondiale 2026 con la Francia. Le cose, però, sono andate diversamente e a un anno dal suo arrivo nel Principato, la scommessa del Monaco sul centrocampista classe 1993 può dirsi ufficialmente persa.

Il bilancio stagionale del francese è impietoso: frenato fino a novembre dai soliti problemi muscolari, Pogba ha collezionato solo tre brevi spezzoni prima di un nuovo stop alla coscia e al polpaccio, trovando la sua prima e unica maglia da titolare solo nel mese di maggio e collezionando appena 6 presenze e 115 minuti complessivi in tutta la stagione.

"Il progetto non ha funzionato"

 A decretare il fallimento è stato il direttore generale dei monegaschi, Thiago Scuro, che in conferenza stampa al fianco del nuovo allenatore Filipe Luis ha parlato al passato del centrocampista ex Juventus: "È una situazione molto complicata. Rispettiamo molto Paul come persona, quando è arrivato è stato molto positivo e ha aiutato i giovani. Ma la verità è che il progetto con lui non ha funzionato come speravamo. Le aspettative iniziali erano diverse. Può partire? Sì, certo. Se gli obiettivi non coincidono più, bisognerà trovare una soluzione" (anche perché il Monaco è costretto a tagliare drasticamente la massa salariale e quello del francese è uno stipendio pesante, ndr).

Un'estate da separato in casa

 Nelle prossime settimane Pogba svolgerà comunque il ritiro estivo sotto gli occhi del nuovo tecnico: "Saremo giusti con lui – ha precisato Scuro – osserveremo la sua preparazione ogni settimana, i progressi fisici e tecnici. Spetterà a Filipe Luis decidere se dargli minutaggio. Abbiamo l'estate per capire il suo livello". La sensazione, tuttavia, è che il club stia solo aspettando l'offerta giusta per salutarlo.

Quale futuro?

 A quasi 34 anni e con una tenuta fisica visibilmente compromessa, per Pogba trovare una nuova sistemazione ad alti livelli in Europa sembra un'impresa proibitiva. Al momento sul tavolo non ci sono offerte concrete, ma fuori dal Vecchio Continente le strade percorribili portano verso l'Arabia Saudita o il Qatar, che lo avevano già corteggiato prima della firma con il Monaco.

Se nessuna di queste opzioni si concretizzerà, a 34 anni Pogba potrebbe anche annunciare l'addio al calcio.

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