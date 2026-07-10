Pogba, il Monaco lo scarica: "Il progetto non ha funzionato"

A decretare il fallimento è stato il direttore generale dei monegaschi, Thiago Scuro, che in conferenza stampa al fianco del nuovo allenatore Filipe Luis ha parlato al passato del centrocampista ex Juventus: "È una situazione molto complicata. Rispettiamo molto Paul come persona, quando è arrivato è stato molto positivo e ha aiutato i giovani. Ma la verità è che il progetto con lui non ha funzionato come speravamo. Le aspettative iniziali erano diverse. Può partire? Sì, certo. Se gli obiettivi non coincidono più, bisognerà trovare una soluzione" (anche perché il Monaco è costretto a tagliare drasticamente la massa salariale e quello del francese è uno stipendio pesante, ndr).