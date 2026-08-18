Modric: "Il Milan ha dimostrato quanto tenesse a me"

18 Ago 2026 - 12:42
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Luka Modric, leggenda del calcio mondiale, confessa di "aver sempre avuto il Milan in testa" anche quando era ai Mondiali. Una dichiarazione di amore che arriva dai canali ufficiali del club rossonero. "Sono sempre rimasto in contatto con le persone del Milan e - dice Modric - nonostante fossi al Mondiale, ho sempre avuto in testa il Milan. Avrei potuto firmare il prolungamento di un anno in ogni momento della stagione, anche a dicembre, ma prima volevo ascoltare il mio corpo, e capire come mi sentissi, quanta fame avessi, quanta passione avessi di giocare ancora". "Il Milan - aggiunge - ha dimostrato quanto tenesse a me e al fatto che facessi parte di questo nuovo progetto: era quello di cui avevo bisogno, quello che volevo sentirmi dire. Ne ho parlato con la mia famiglia e ho deciso di rimanere. Ogni giocatore ha bisogno della fiducia e dell'amore del club, dei tifosi, dei compagni, di chi lavora nella squadra". 

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