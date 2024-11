MODENA, UFFICIALE: PAOLO MANDELLI CONFERMATO IN PANCHINA

In panchina con la Carrarese (match vinto per 2-0) dopo l'esonero di Bisoli, Paolo Mandelli continuerà a guidare il Modena. Lo ha annunciato l'ad Matteo Rivetti in conferenza stampa: "Il futuro si chiama Paolo Mandelli e siamo molto contenti di confermarlo alla guida della Prima Squadra, al suo fianco come vice allenatore ci sarà Michele Troiano - le parole del dirigente -. Paolo lo conosciamo da diversi anni, è un maestro di calcio, competente e pacato, con uno stile che si addice alla nostra società. Con la Carrarese è stato bravo a immedesimarsi subito in questa categoria difficile.