Mls, Deila nuovo allenatore dell'Atlanta United

Ronny Deila è il nuovo allenatore dell'Atlanta United. L'annuncio è stato dato dalla stessa formazione di Mls: per lui contratto sino al 2027. "Voglio ringraziare Arthur M. Blank e Garth Lagerwey per questa opportunità e non potrei essere più emozionato di unirmi all'Atlanta United - ha detto Deila - . Questo è un club con una grande proprietà, strutture eccellenti e l'ambizione di avere successo e continuare a far progredire la lega. Sono felice di tornare alla Mls una lega competitiva che mi piace, e non vedo l'ora di arrivare e iniziare a lavorare con il nostro gruppo di giocatori".