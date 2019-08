Rino Gattuso è uno dei candidati più forti a essere il primo allenatore della storia dell’Inter Miami in MLS. L’ex tecnico del Milan, dopo le dimissioni da tecnico rossonero lo scorso maggio, ha rifiutato la corte del Nantes in Ligue 1 e secondo le indiscrezioni che stanno spopolando anche in Florida - e riportate da MLSSoccerItalia.com - sarebbe stato contattato direttamente da Beckham per la nuova avventura dall’altra parte dell’Atlantico.