Mkhitaryan: "Dopo l'Inter smetto. Niente Arabia: ecco perché"

Ultima stagione da calciatore per Henrikh Mkhitaryan? L'armeno a Repubblica ammette: "Ho un altro anno di contratto, se non mi cacciano resto. Questa stagione è stata la più faticosa della mia vita, non so quanto mi resti da giocare: non escludo nulla, al momento so di avere ancora voglia di andare in campo, non voglio ritirarmi col rimpianto di averlo fatto troppo presto. Però dopo l'Inter smetto, non tornerò a giocare in Armenia o andrò in Arabia Saudita: amo il calcio per il gioco, non per i soldi".