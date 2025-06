Milan, presentata la prima offerta per Jashari

Il Milan si muove per costruire il centrocampo del futuro. Dopo l'addio di Reijnders e l’attesa per l'arrivo di Modric, Tare sta provando ad assicurare un nuovo colpo alla mediana del Diavolo: Ardon Jashari. La concorrenza sullo svizzero classe 2002 è molto folta, ma i rossoneri vogliono provare a battere tutti sul tempo: secondo quanto riportato da diverse fonti, Matteo Moretto e la Gazzetta dello Sport su tutte, il Milan in queste ore avrebbero presentato al Club Brugge la prima offerta ufficiale per Jashari: 25 milioni più 5 di bonus. La richiesta di partenza del club belga è di 35 milioni.