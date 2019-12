Zlatan Ibrahimovic torna al Milan: ha detto sì!

AFFARE AI DETTAGLI

Ormai ci sono pochissimi dubbi: Zlatan Ibrahimovic sta tornando al Milan. Il giocatore ha detto sì a Maldini e Boban che nelle prossime ore contano di chiudere l'affare sistemando gli ultimissimi dettagli economici con Mino Raiola. Manca solo la firma e poi lo svedese sarà subito a disposizione di Pioli: il 30 dicembre dovrebbe essere a Milanello per la ripresa degli allenamenti. Ibra torna in rossonero













































Il regalo di Natale per il Milan è arrivato con un giorno di ritardo: Zlatan Ibrahimovic è nuovamente rossonero. Lo svedese si è convinto ad accettare la proposta della dirigenza milanista e nelle prossime ore firmerà un contratto di sei mesi con rinnovo di altri 12 mesi legato ai gol segnati. Sei mesi per dimostrare, a 38 anni, di essere ancora in grado di fare la differenza in Serie A. C'è attesa per il suo arrivo a Milano dove svolgerà le visite mediche prima di riprendere gli allenamenti. Tre milioni di euro fino a giugno e poi altri sei in caso di riconferma: queste le cifre dell'affare.