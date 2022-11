Ziyech stuzzica il Milan: "Via dal Chelsea a gennaio? Vediamo"

LA FRASE

L'attaccante marocchino è ai margini dei Blues e non ha escluso un addio nel mercato invernale.

© Getty Images Hakim Ziyech e il Milan è un tormentone di mercato destinato a essere protagonista nella sessione invernale. L'esterno marocchino, impegno ai Mondiali 2022 in Qatar, ha parlato della sua situazione al Chelsea dopo lo 0-0 contro la Croazia in cui è stato protagonista. Nei Blues, invece, ormai è ai margini e dopo le tante voci estive, un suo addio al Chelsea potrebbe concretizzarsi a gennaio con il Milan tra le squadre più interessate.

"Difficile dire se sarà addio con il Chelsea a gennaio - ha commentato Ziyech dopo l'esordio in Qatar -, non sappiamo cosa succederà ma nel calcio è difficile ipotizzare qualsiasi cosa".

Nemmeno il cambio in panchina da Tuchel a Potter ha portato spazio in campo per l'esterno marocchino che durante l'estate è stato trattato a lungo sul Milan, prima che i rossoneri investissero il budget su De Ketelaere. La situazione che si ripropone ora è simile con i rossoneri che monitorano la questione, ma consapevoli di non voler effettuare un esborso fuori portata.

Su Ziyech però c'è forte anche l'interesse dell'Ajax, che lo riporterebbe volentieri a casa, e del Tottenham, prossimo avversario del Milan in Champions League.