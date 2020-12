Milan, tutto su Jovic: si tratta con il Real Madrid

IL RINFORZO

Ritorno di fiamma per Luka Jovic: il Milan ha deciso di puntare tutto sul serbo del Real Madrid per rinforzare l'attacco e continuare a sognare lo scudetto. Trattativa già avviata e in giornata è previsto un incontro tra la dirigenza rossonera e il procuratore del giocatore Fali Ramadani per discutere i termini dell'ingaggio. Il 22enne è ai margini della squadra di Zidane e arriverebbe in prestito secco per sei mesi.

Dopo averlo provato a prendere già in estate, Maldini e Massara sono tornati alla carica e hanno individuato in Jovic il profilo giusto da inserire nel gruppo di Pioli. Un giocatore con già diversa esperienza europea, nonostante la giovane età (23 anni dopodomani), capace di dare peso all'attacco rossonero e far rifiatare Ibrahimovic. Un'occasione visto che il serbo a Madrid non è mai sbocciato dopo le ottime annate a Francoforte. Proprio all'Eintracht giocava con Rebic che ritroverebbe a Milano, una coppia gol che ha fatto sognare i tifosi tedeschi e il colore della maglia era proprio rossonero: un segno del destino. Florentino Perez si è convinto a farlo partire visto che in stagione ha giocato solo cinque volte per un totale di 200 minuti: troppo poco per un giocatore pagato 63 milioni di euro nell'estate 2019. Adesso in saldo, ossia gratis, l'occasione del riscatto al Milan: sei mesi per dimostrare il suo valore e far ricredere i Blancos. Una bella sfida per tutti. L'alternativa è Memphis Depay che a Lione si sono rassegnati a farlo partire e costa solo cinque milioni di euro. L'olandese piace a Gazidis, Maldini e Pioli, ma c'è da battere la concorrenza del Barcellona.

Per Pioli, però, potrebbe non essere l'unico rinforzo da scartare sotto l'albero: la società sta continuando a cercare anche un difensore e il profilo al momento più accreditato sembra essere quello di Mohamed Simakan. Il classe 2000 dello Strasburgo costa 18 milioni di euro, ma i rossoneri sperano di chiudere a 15 e si tratta. Intanto con il difensore c'è già l'intesa per un contratto di cinque anni.