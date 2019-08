Milan, si rafforza la posizione di Suso. Anche con l'arrivo di Correa

Anche nella prossima stagione Suso dovrebbe indossare la maglia rossonera. Il Milan sta infatti seriamente pensando di trattenere il 25enne, nonostante il prossimo arrivo di Angel Correa. Nella giornata di ieri Alessandro Lucci, agente dell'ex Liverpool, ha incontrato la dirigenza della società di via Aldo Rossi: come riporta la Gazzetta dello Sport, è emerso un cambio di strategia da parte del Diavolo. Spinto probabilmente dalle indicazioni di Marco Giampolo, che stravede per il 25enne, il Milan sembra aver tolto dal mercato un giocatore nelle scorse settimane finito nel mirino della Roma e della Fiorentina. Nel faccia a faccia non si è discusso di rinnovo e adeguamento dell'attuale contratto (in scadenza nel 2022) ma ci sarà il tempo per farlo in successivi appuntamenti.