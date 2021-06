Milan, riscattato Tomori dal Chelsea: operazione da 28 milioni di euro

OPERAZIONE CHIUSA

Manca solo l'annuncio ufficiale. Accordo con i Blues per il difensore arrivato in prestito a gennaio. Contratto fino al 2026.

Manca soltanto l'annuncio ufficiale, che dovrebbe arrivare la prossima settimana, ma Fikayo Tomori è un giocatore del Milan a tutti gli effetti. Il club rossonero ha infatti raggiunto l'accordo con il Chelsea per il riscatto del difensore centrale nato a Calgary, in Canada, e di nazionalità inglese, classe 1997, arrivato a gennaio dai Blues con la formula del prestito. Costo dell'operazione 28 milioni di euro. Con le sue prestazioni in crescendo, che gli hanno fatto conquistare la maglia da titolare, Tomori ha convinto la dirigenza rossonera a puntare su di lui anche per il futuro. Per Tomori contratto fino al giugno 2026.

Nessuno sconto da parte del Chelsea sulla cifra pattuita tra i due club a gennaio al momento della definizione del prestito con diritto di riscatto ma il Milan voleva a tutti i costi chiudere positivamente l'operazione Tomori, trattenendo un giocatore che in pochi mesi è riuscito nell'intento di guadagnarsi la fiducia del tecnico Pioli, mandando in panchina capitan Romagnoli, e di convincere il club rossonero a investire una cifra importante su di lui. "Voglio impressionare Maldini - aveva detto Tomori qualche mese fa - È come se da attaccante un giorno ti ritrovassi Cristiano Ronaldo o Messi come tuo direttore sportivo e sentissi da loro queste parole per te. È pazzesco". Missione compiuta.