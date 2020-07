Milan: Pioli rinnova per altri due anni, confermati anche Maldini e Massara

UFFICIALE

Dopo le voci rimbalzate in serata e poi confermate anche dall'agente di Rangnick, adesso è ufficiale: il Milan sceglie la linea della continuità e conferma in panchina Stefano Pioli. Gli ottimi risultati post lockdown hanno convinto Gazidis a non rivoluzionare l'assetto tecnico della squadra: Pioli ha rinnovato così per altri due anni. Questo il comunicato ufficiale del club rossonero: "AC Milan annuncia di aver raggiunto un accordo con Stefano Pioli per l’estensione di due anni del suo contratto come allenatore della prima squadra maschile, che pertanto scadrà a fine giugno 2022". A questo punto diventa pressoché scontata anche la permanenza di Paolo Maldini e Frederic Massara.

"Stefano - prosegue la nota della società - è approdato alla guida tecnica del Milan nell'ottobre 2019 con un accordo fino al termine della stagione. Ha saputo gestire brillantemente sia il blocco dovuto alla pandemia da Covid-19 che il riavvio della stagione in corso, con un approccio concreto e positivo, facendo crescere tutta la squadra".

LE PAROLE DI GAZIDIS: "FELICE PER QUESTO ACCORDO"

"Sono molto felice per questo accordo" - ha dichiarato l'amministratore delegato del Club Ivan Gazidis - Stefano ha dimostrato di essere in grado di offrire quella visione del calcio che pensiamo e vogliamo per il nostro Club, un calcio entusiasmante, moderno e appassionato. Questa non è una decisione basata sulle recenti vittorie, ma sul modo in cui Stefano ha costruito spirito di squadra e unità di intenti, il modo in cui ha migliorato le prestazioni dei singoli giocatori e del collettivo, il modo in cui ha fatto sua la nostra visione, e su come trasferisce la sua personalità e i valori del nostro Club ”.

LE PAROLE DI PIOLI: "ORGOGLIOSO DI QUESTA FIDUCIA"

“Sono felice e orgoglioso della fiducia che ho ricevuto dal Milan" ha dichiarato Stefano Pioli. "Voglio ringraziare tutti, compresi i nostri fan, che ci mancano molto allo stadio, ma con cui siamo sempre vicini e solidali. Come ho detto molte volte, il nostro futuro è oggi. Dobbiamo restare concentrati e determinati, essere uniti, essere una vera squadra. Siamo all'inizio di un percorso straordinario. Se continuiamo a lavorare in questo modo, cresceremo ancora e saremo sempre più competitivi ”.

LE PAROLE DI MALDINI: "PIOLI E' L'UOMO GIUSTO PER LA SQUADRA CHE VOGLIAMO"

"Stefano è diventato il nostro allenatore in un momento molto difficile - ha dichiarato il direttore sportivo Paolo Maldini. "Abbiamo sempre sostenuto che ci sarebbe voluto del tempo per vedere i risultati del suo lavoro e abbiamo avuto la conferma che la qualità e la professionalità pagano sempre. Stefano è l'uomo giusto per guidare la squadra che vogliamo: una squadra di successo, giovane e affamata di vittorie ”.