Milan, il nome nuovo è Faivre del Brest

Milan attivissimo sul mercato per poter regalare a Pioli gli ultimi rinforzi. In attesa dell'arrivo a Milano di Bakayoko, l'obiettivo primario è un trequartista. Tanti i nomi sul taccuino di Maldini e Massara e l'ultimo è quello di Romain Faivre. Il classe 1998 del Brest è un'ala sinistra che all'occorrenza può giocare anche dietro le punte. Un bel prospetto segnalato da Moncada e che costa 15 milioni di euro. Primo contatto con gli agenti per capire la fattibilità dell'affare.