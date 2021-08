Milan, il giorno di Pellegri: visite mediche e firma sul contratto

Il Milan accoglie Pietro Pellegri. L'attaccante, che arriva in prestito oneroso (un milione di euro) con diritto di riscatto (che diventerà obbligo in base alle presenze) fissato a 6, torna in Italia tre anni dopo l'addio al Genoa. Il classe 2001 verso le 10 è arrivato alla clinica "La Madonnina" per iniziare la prima parte delle visite mediche, a fine giornata arriverà la firma sul contratto.

video