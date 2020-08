Milan-Ibra, trattativa in stand-by: Zlatan in dubbio per il raduno

MANOVRE ROSSONERE

Tra Ibrahimovic e il Milan è tutto in stand-by. La trattativa tra il club rossonero e Zlatan per il rinnovo del contratto non si è infatti ancora sbloccata e, al momento, la presenza dello svedese al raduno a Milanello rimane in forte dubbio. L'obiettivo della dirigenza era chiudere il discorso entro questo weekend, ma ora la situazione sembra difficile da risolvere in tempo per dare subito Zlatan a disposizione di Pioli. Lunedì giocatori e staff saranno sottoposti ai tamponi per il coronavirus, poi martedì è infatti in programma la ripresa degli allenamenti se non ci saranno problemi con i test.

In attesa della svolta, dunque, in casa Milan il prolungamento di Ibra resta la priorità. L'attaccante, 39 anni a ottobre, non avrebbe ancora risposto all'ultima proposta avanzata dal club, con cui ha giocato la seconda metà dell'ultima stagione. Secondo quanto filtra da Casa Milan, la trattativa starebbe andando verso la conclusione, ma potrebbe servire qualche giorno in più per raggiungere l'accordo economico tra le parti.