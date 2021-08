Milan, Florenzi sempre più vicino: si chiude in settimana

Manovre rossonere

I rossoneri sono d'accordo con la Roma su quasi tutta la linea: si alzano le probabilità di una firma a breve

Il mercato del Milan avanza a grandi passi su più fronti e adesso lo zoom si sta stringendo su Alessandro Florenzi, in entrata dalla Roma con l'accordo tra i club che pare sempre più vicino. Il giocatore non è nei piani di José Mourinho, mentre a Stefano Pioli farebbe molto comodo il terzino titolare della Nazionale italiana: ci sono ancora dettagli da limare, ma l'impressione è che in settimana si possa chiudere.

All'inizio della trattativa i punti di partenza delle due società erano ben differenti: un prestito secco la volontà del Milan, un trasferimento a titolo definitivo il desiderio della Roma. Con il passare dei giorni le posizioni si sono però smussate: il cambio di casacca di Alessandro Florenzi fa infatti combaciare le necessità delle due squadre e ora mancano pochi dettagli. Il braccio di ferro si gioca sull'inserimento di una clausola di diritto (volontà rossonera) o obbligo (desiderio giallorosso) di riscatto, per una cifra che potrebbe attestarsi intorno ai 6 milioni di euro. Il terzino piace a Stefano Pioli e, come Alexis Salemaekers, è in grado di muoversi sia come esterno basso che come ala destra, aumentando il grado di versatilità dei Diavoli.

Intanto anche per Yacine Adli la trattativa avanza in modo convinto, ma è verosimile che in settimana si chiuda solo per l'azzurro ex Paris Saint-Germain: 10 milioni più bonus pare essere il punto d'incontro con il Bordeaux, con una strada già tracciata e tutta da percorrere per concludere l'affare. In uscita c'è invece Samuel Castillejo, già nell'ultima stagione non sempre impeccabile e ora d'accordo con il Getafe per il ritorno in Liga: serve il dialogo tra i due club.