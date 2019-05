Milan, Di Francesco a Milano: allacciati i contatti

09/05/2019

C'è un quarto posto con conseguente qualificazione in Champions League da inseguire e provare a conquistare con tutte le proprie forze, ma in casa Milan si deve anche necessariamente pensare al futuro che non può non partire dalla guida tecnica. Dato per certo l'addio di Rino Gattuso a fine stagione, sia con che senza Champions, negli uffici di via Aldo Rossi si lavora al casting panchina. La prima scelta rossonera è Eusebio Di Francesco, avvistato a Milano in questi giorni, e con cui - come riporta la Gazzetta dello Sport - sarebbero stati avviati i primi contatti. Lontano dai riflettori, perché la stagione è ancora in corso e perché il tecnico è sotto contratto con la Roma, ma Leonardo si sarebbe già mosso.



Una trattativa che entrerà nel vivo solo nelle prossime settimane, perché il suo arrivo è legato ai destini societari di Leonardo e al piazzamento finale. Il direttore tecnico, che spinge per DiFra, è sotto esame da parte della proprietà Elliot, mentre la qualificazione al palcoscenico più importante deciderà il tipo di mercato dei rossoneri: senza i ricavi Champions niente grandi spese e di conseguenza grandi nomi che possano far sognare i tifosi. Ma le insidie per il Milan arrivano anche dall'estero: Monchi, infatti, vorrebbe portare il suo pupillo a Siviglia. Il tempo passa e le incognite verranno sciolte a breve.