Milan, De Ketelaere atteso in Italia nel weekend: poi visite e firma

colpo milan

Il trequartista arriva per 35 milioni di euro complessivi, più percentuale su futura rivendita, e firmerà un quinquennale

© Getty Images Dopo settimane di estenuanti trattative, in cui la volontà del giocatore ha pesato tantissimo, Charles De Ketelaere è impaziente di vestire la maglia del Milan anche se dovrà ancora aspettare qualche giorno. Il belga, prelevato dal Bruges per 32 milioni di euro più 3 di bonus (e una percentuale del 12,5% su una possibile futura rivendita), sarà in Italia nel weekend, è atteso tra sabato e domenica, con le visite mediche e firma previste nelle ore seguenti anche se probabilmente slitteranno a lunedì perché il mondo rossonero domani sarà concentrato sull'amichevole, la penultima prima dell'inizio ufficiale della stagione, contro il Marsiglia.

Con l'inizio della nuova settimana quindi i test fisici e la firma sul nuovo contratto da 2,3 milioni di euro con scadenza 30 giugno 2027, il trequartista 2001 dovrebbe vestire la maglia 90, la stessa della sua avventura al Bruges che si chiuderà dopo quattro stagioni, 120 presenze e 25 gol.

Stefano Pioli inizierà subito a lavorare sull'inserimento del ragazzo nello scacchiere milanista, a due settimane dall'inizio del campionato non c'è tempo da perdere per una pedina che, al di là della grande stima di Maldini e Massara, sarà determinante nella fase offensiva della squadra e per questo tutto l'ambiente rossonero non vede l'ora di abbracciare.