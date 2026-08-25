Calciomercato Milan, asse caldo con l'Aston Villa: pressing per Tomori e Leao

La cessione di Konsa all'Arsenal unita ai quattro gol presi dal Brighton nell'esordio di Premier League hanno fatto scattare l'allarme rosso nella retroguardia, che necessita di un innesto. E i Villans guardano ancora a Milanello, verso quel Fikayo Tomori da settimane nel mirino. Il difensore inglese, in scadenza 2027 senza grosse novità su un rinnovo, potrebbe far caso a Emery e per il Milan è cedibile.