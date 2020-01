Milan, c'è l'offerta per Florentino: prestito di 18 mesi e riscatto a 50 milioni

L'OBIETTIVO

Il Milan prova a battere la concorrenza (Manchester United) su tutti e rompe gli indugi per Florentino Ibrain Morris Luis noto più comunemente come Florentino, giovane promessa del calcio portoghese. Secondo l'emittente SportTV, i rossoneri avrebbero recapitato la loro proposta al Benfica: prestito di 18 mesi e diritto di riscatto a 50 milioni, la stessa formula che ha portato Gedson Fernandes al Tottenham. Il 20enne centrocampista ha una clausola di 120 milioni.

Florentino, nato il 19 agosto del 1999, ha un contratto fino al 2024. Dopo un promettente inizio di stagione, il centrocampista originario dell'Angola è finito un po' ai margini a favore di Bruno Lage. Una nuova esperienza potrebbe essere un toccasana sia per lui che per le casse del Benfica.

CHI E' FLORENTINO

Florentino è nato a Massamà, a una manciata di chilometri da Lisbona, ma la sua famiglia è originaria dell'Angola. La sua prima squadra è stata il Real Massamà, appunto della sua città. In poco tempo è stato preso nelle giovanili del Benfica, con cui ha fatto tutto il percorso fino alle porte della prima squadra. L'11 settembre 2016 ha esordito con il Benfica B in una partita contro l'Atletico Viseu. Il 1° febbraio del 2019 insieme ad altri tre compagni delle giovanili è stato inserito nel gruppo della prima squadra e il 10 febbraio ha esordito in serie A durante la partita contro il Nacional de Madeira, vinta dal Benfica per 10-0. Quattro giorni dopo era già in campo anche per l'esordio in Europa League contro il Galatasaray. Centrocampista centrale con caratteristiche prevalentemente difensive, durante questa stagione dopo un infortunio al menisco che l'ha bloccato per qualche settimana, ha disputato 7 partite in campionato mentre è stato impiegato da titolare due volte contro il Lione (andata e ritorno) in Champions League. Totale stagionale: 13 presenze e nessuna rete, ma un assist.

